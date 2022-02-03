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3 февраля 2022
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Салат «Чайка» с сыром, яйцами и горошком: простой рецепт

Его можно подавать к праздничному столу

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Вкусный и легкий в приготовлении салат «Чайка» – классика советской кухни. Несмотря на простоту и небольшое количество ингредиентов, салат с сыром, яйцами и горошком имеет достаточно оригинальный вкус.

Необходимые ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • горошек консервированный – 300 г;
  • лук репчатый – 0,5 шт.;
  • лук зеленый – 0,3 пучка;
  • майонез – 75 г;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца отварите вкрутую: помойте их, переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на плиту и после закипания воды варите яйца в течение 10 минут.
  2. Затем яйца переложите в ледяную воду и остудите.
  3. Остывшие яйца очистите от скорлупы, нарежьте небольшими кубиками.
  4. Твердый сыр нарежьте маленькими кубиками.
  5. Репчатый лук почистите, нарежьте маленькими кубиками.
  6. Переложите лук в миску, залейте кипятком, который сразу же слейте, а лук промойте ледяной водой.
  7. Зеленый лук промойте, просушите, нарежьте колечками.
  8. С консервированного горошка слейте воду.
  9. В миске соедините яйца, сыр, лук репчатый и лук зеленый, а также горошек.
  10. Заправьте ингредиенты майонезом, посолите по вкусу.
  11. Перемешайте салат с сыром, яйцами и горошком.
  12. Выложите готовый салат «Чайка» в салатник горкой.
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