Салат «Чайка» с сыром, яйцами и горошком: простой рецепт

Вкусный и легкий в приготовлении салат «Чайка» – классика советской кухни. Несмотря на простоту и небольшое количество ингредиентов, салат с сыром, яйцами и горошком имеет достаточно оригинальный вкус.

Необходимые ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сыр твердый – 100 г;

горошек консервированный – 300 г;

лук репчатый – 0,5 шт.;

лук зеленый – 0,3 пучка;

майонез – 75 г;

соль – по вкусу.

Способ приготовления: