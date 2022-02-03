Салат «Чайка» с сыром, яйцами и горошком: простой рецепт

Вкусный и легкий в приготовлении салат «Чайка» – классика советской кухни. Несмотря на простоту и небольшое количество ингредиентов, салат с сыром, яйцами и горошком имеет достаточно оригинальный вкус.
Необходимые ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- горошек консервированный – 300 г;
- лук репчатый – 0,5 шт.;
- лук зеленый – 0,3 пучка;
- майонез – 75 г;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца отварите вкрутую: помойте их, переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на плиту и после закипания воды варите яйца в течение 10 минут.
- Затем яйца переложите в ледяную воду и остудите.
- Остывшие яйца очистите от скорлупы, нарежьте небольшими кубиками.
- Твердый сыр нарежьте маленькими кубиками.
- Репчатый лук почистите, нарежьте маленькими кубиками.
- Переложите лук в миску, залейте кипятком, который сразу же слейте, а лук промойте ледяной водой.
- Зеленый лук промойте, просушите, нарежьте колечками.
- С консервированного горошка слейте воду.
- В миске соедините яйца, сыр, лук репчатый и лук зеленый, а также горошек.
- Заправьте ингредиенты майонезом, посолите по вкусу.
- Перемешайте салат с сыром, яйцами и горошком.
- Выложите готовый салат «Чайка» в салатник горкой.